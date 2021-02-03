СБУ про санкції: свобода слова закінчується там, де починається посягання на суверенітет

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що санкції проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK були обґрунтованими.

"Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення", - йдеться на сайті СБУ.

Баканов сказав, що рішення РНБО було спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України.

"Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України", - заявив Баканов.

Нагадаємо, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які ведуть мовлення під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Підставою для санкцій проти стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Санкції проти каналів підтримали не всі політики. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, зокрема, сказав, що відмовився підтримати санкції проти каналів, бо "обмежувальні заходи щодо каналів - це погано".