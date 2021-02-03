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Переселені до Криму росіяни після деокупації зможуть повернутися в Росію або отримати українське громадянство

Також вони можуть отримати статус іноземних громадян. 

Переселені до Криму росіяни після деокупації зможуть повернутися в Росію або отримати українське громадянство
Фото: предоставлено пресс-службой

Після деокупації Криму росіяни, яких переселили на півострів для змінення його етнічного складу, можуть повернутися на свою історичну батьківщину - Росію. 

Про це в інтерев'ю LB.ua заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Водночас він акцентує, що у них буде право легально отримати українське громадянство.

"Ми точно не збираємося порушувати чиїсь гуманітарні права. У всіх буде можливість вільно ухвалювати рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство чи жити як особа без громадянства. Або ці люди можуть ухвалити інше рішення - повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від послідовників сталінського режиму, займатися депортацією", - запевнив Резніков.

Нагадамо, що станом на жовтень 2020 року Росія переселила до Криму понад 500 000 своїх громадян. За словами заступниці міністра зовнішніх справ Еміне Джеппар, Росія використовує демографічну чистку як "класичний" інструмент для приховування власних злочинів. Окупанти влаштовують для місцевого населення психологічний терор, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з єдиною метою – налякати людей, забрати в них свободу на спротив та на самовираження.

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