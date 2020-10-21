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Росія переселила в окупований Крим 500 тисяч своїх громадян - Джеппар

Росія використовує демографічну чистку як "класичний" інструмент для приховування власних злочинів.

Росія переселила в окупований Крим 500 тисяч своїх громадян - Джеппар
Фото: mip.gov.ua

З 2014 року Росія переселила в окупований Крим півмільйона своїх громадян, які витісняють мешканців Криму за межі півострова. Такі дії є військовим злочином.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, передає "Укрінформ".

"Вони (представники російської влади - ред.) витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки (України - ред.)", - сказала Джеппар.

За її словами, Росія використовує демографічну чистку як "класичний" інструмент для приховування власних злочинів. Окупанти влаштовують для місцевого населення психологічний терор, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з єдиною метою – налякати людей, забрати в них свободу на спротив та на самовираження.

Нагадаємо, раніше окупаційна "влада" Криму вирішила примусово викуповувати приватні колодязі у місцевих мешканців.

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