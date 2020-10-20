НСЖУ закликала не видавати журналістські посвідчення стороннім особам під час виборів

Національна спілка журналістів України закликає керівників засобів масової інформації не видавати редакційні посвідчення стороннім особам під час місцевих виборів.

Про це повідомляють на сайті НСЖУ.

Політичні штаби не повинні робити «журналістами» своїх помічників, спостерігачів чи охоронців. Спроби використання сторонніми особами журналістських посвідчень фіксуються у день голосування під час кожної виборчої кампанії в Україні. Зловживання правами працівників ЗМІ на доступ до виборчих дільниць дискредитує роботу реальних журналістів та може розцінюватися як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність", - зазначили у Спілці журналістів.

У НСЖУ наголошують, що у політичних штабів достатньо можливостей для спостереження за перебігом голосування.

"А у журналістів така можливість лише одна - репутація. Якщо стороння публіка використовуватиме журналістське посвідчення, то страждатимуть від обмежень у доступі до інформації насамперед реальні журналісти та їхня аудиторія... Ні виборці, ні члени виборчих комісій не повинні остерігатися журналістів, вбачати у них спостерігачів від кандидатів чи «тітушок»",- , наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"У разі вчинення кримінального злочину, якщо буде доведено факт, що саме за допомогою журналістського посвідчення з’явилась можливість його вчинення, то особа, яка видала таке посвідчення, може бути визнана співучасником злочину за ч.5 ст.27 Кримінального кодексу. Вважатиметься, що редактор полегшив досягнення злочинного результату, бо навмисно видав посвідчення сторонній особі, чим забезпечив можливість доступу на місце скоєння злочину. Відповідальність за злочини проти виборчих прав, вчинені за попередньою змовою групою осіб передбачена Кримінальним кодексом – статті 157-158 КК України. Покарання передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на певний час", – йдеться у юридичному висновку, підготовленому на запит НСЖУ.

Також зазначається, що законодавство дозволяє працівникам ЗМІ перебувати на виборчих дільницях і під час голосування, і під час підрахунку голосів. І це право передбачене для оперативного інформування громадян.

Нагадаємо, на початку жовтня було змінено порядок допуску журналістів до Верховної Ради - їх пускатимуть за постійною карткою акредитації та разовою перепусткою.