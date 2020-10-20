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На фабриці під Одесою сталася масштабна пожежа

Рятувальники боролися з вогнем упродовж семи годин.

В Одеській області ліквідовано пожежу на заводі з виготовлення металевих дверей.

Фото: ДСНС

Пресцентр ДСНС повідомляє, що повідомлення про займання на території заводу з виготовлення металевих дверей у с. Фонтанка-3 Лиманського району надійшло на лінію 101 о 23:26 19 жовтня.

"Горів дах будівлі цеху, існувала загроза розповсюдження вогню. Під час гасіння пожежі відбувались поодинокі вибухи легкозаймистих рідин та часткове руйнування металевих та дерев’яних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Вогнеборці локалізували пожежу 20 жовтня о 03:09 і о 05:55 ліквідували на площі 2000 кв. м.

Від ДСНС залучали 14 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

Раніше в жовтні під час пожежі у харківській багатоповерхівці загинув чоловік.

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