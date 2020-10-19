Поліція розшукує хуліганів. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

В Умані невідомі напали на 17-річного громадянина Ізраїлю, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Про це інформує пресслужба поліції Черкаської області.

"До Уманського відділу поліції 18 жовтня звернувся громадянин Ізраїлю, 2003 року народження, та повідомив, що йому на вулиці Софії Перовської невідома особа нанесла тілесні ушкодження. Слідчо-оперативною групою оглянуто місце злочину та проведено обхід прилеглих вулиць з метою встановлення камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент злочину", - сказано в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ. Поліція розшукує хуліганів. Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Як написав у фейсбуці представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін, нападників було троє.

"За адресою: вулиця Софії Перовської, 6 - троє хлопців без причин напали з ножем на хасида 17 років та порізали йому обличчя", - повідомив він.

Нагадаємо, у вересні в Умані стався конфлікт між місцевими жителями та хасидами через будівництво синагоги.

Раніше в Умані поліція відкрила справу на власника кафе, який відмовився обслуговувати хасидів.