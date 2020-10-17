Чоловіка, який з ножем напав на ветерана АТО у Києві, взяли під варту на 60 днів

Чоловікові, який 14 жовтня з ножем напав на ветерана АТО та волонтера партії "Удар", обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі №9, передає Інтерфакс-Україна.

"Термін дії постанови визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чоловік напав на волонтера у Солом'янському районі Києва ввечері 14 жовтня. Постраждалий роздавав газети, коли до нього підійшов невідомий, спровокував конфлікт і наніс йому удари ножем. Волонтера госпіталізували у важкому стані. Повідомляли, що він перебуває у реанімації у важкому стані.

Нападника одразу затримали. Йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.