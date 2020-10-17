Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного та Мар’їнки

Минулої доби, 16 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2", - йдеться у повідомленні.

У районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку суботи, 17 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж 15 жовтня окупанти шість разів порушили "всеосяжне перемир'я".