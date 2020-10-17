Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу
В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
Інвестори ЖК банку "Аркада" перекрили Хрещатик
Інвестори ЖК банку "Аркада" перекрили Хрещатик
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
ГоловнаСуспільствоВійна

Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного та Мар’їнки

Окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет для дистанційного мінування.

Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного та Мар’їнки
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 16 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2", - йдеться у повідомленні.

У районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку суботи, 17 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж 15 жовтня окупанти шість разів порушили "всеосяжне перемир'я".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також