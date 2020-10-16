У Кабміні хочуть готувати представників місцевої влади для Донбасу

Працівники майбутніх адміністрацій та мерій мають після деокупації відразу прийти на звільнені території і працювати.

Україна має заздалегідь готувати працівників місцевої влади, які після звільнення окупованих територій відразу прийдуть на місце і будуть готові працювати.

Про це в інтерв'ю телеканалу "N1" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

Резніков зазначив, що з недавньої поїздки в Хорватію і зустрічі в місті Вуковарі повернувся в Україну з ідеєю готувати вже заздалегідь працівників місцевої влади, які після звільнення цих територій мають прибути на місця і відразу приступити до виконання своїх обов'язків.

"А це означає, що вони вже зараз повинні бути задекларовані як адміністрації міста, села, які поки знаходяться під окупацією. Проста ідея - у хорватів було мер Вуковара, коли місто було окуповане, і потім цей мер приїхав працювати в уже деокупуваний Вуковар", - сказав Резніков.

На думку віце-прем’єра, головним завданням під час перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми.

"І найкращий спосіб відновлення цієї довіри - це активна робота органів місцевого самоврядування, мерів, депутатів місцевих рад. Вони зробили це чудо в Вуковарі", - пояснив він.

Нагадаємо, Олексій Резніков вважає, що підписання Мінських угод відбувалося під великим тиском. Тому Україна не може виконувати пункти про проведення виборів на окупованих територіях до повернення повного контролю над своїм кордоном.