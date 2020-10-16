США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Інвестори ЖК банку "Аркада" перекрили Хрещатик
Інвестори ЖК банку "Аркада" перекрили Хрещатик
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу
В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Кабміні хочуть готувати представників місцевої влади для Донбасу

Працівники майбутніх адміністрацій та мерій мають після деокупації відразу прийти на звільнені території і працювати.

У Кабміні хочуть готувати представників місцевої влади для Донбасу
Фото: Макс Левин

Україна має заздалегідь готувати працівників місцевої влади, які після звільнення окупованих територій відразу прийдуть на місце і будуть готові працювати.

Про це в інтерв'ю телеканалу "N1" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

Резніков зазначив, що з недавньої поїздки в Хорватію і зустрічі в місті Вуковарі повернувся в Україну з ідеєю готувати вже заздалегідь працівників місцевої влади, які після звільнення цих територій мають прибути на місця і відразу приступити до виконання своїх обов'язків.

"А це означає, що вони вже зараз повинні бути задекларовані як адміністрації міста, села, які поки знаходяться під окупацією. Проста ідея - у хорватів було мер Вуковара, коли місто було окуповане, і потім цей мер приїхав працювати в уже деокупуваний Вуковар", - сказав Резніков.

На думку віце-прем’єра, головним завданням під час перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми.

"І найкращий спосіб відновлення цієї довіри - це активна робота органів місцевого самоврядування, мерів, депутатів місцевих рад. Вони зробили це чудо в Вуковарі", - пояснив він.

Нагадаємо, Олексій Резніков вважає, що підписання Мінських угод відбувалося під великим тиском. Тому Україна не може виконувати пункти про проведення виборів на окупованих територіях до повернення повного контролю над своїм кордоном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також