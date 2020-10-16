Резніков заявив про намір створення "економічного дива" на неокупованому Донбасі

Згодом цю модель можна буде застосувати до звільнених від окупантів територій.

Віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про план держави створити економічне диво на неокупованій території Донбасу.

МінТОТ наразі розробляє концепцію стратегічного економічного розвитку, метою якої є залучення інвестицій шляхом створення територій пріоритетного розвитку. Про це Резніков повідомив у інтерв'ю хорватському каналу N1.

"Ключова ідея полягає в тому, що не за бюджетні кошти, не за донорські кошти, і мінімально за кредитні кошти зробити відновлення Донбасу, вітринний проєкт уздовж 420 км лінії дотику, для того, щоб продемонструвати, що життя людей можливе тільки у вільній, незалежній європейській Україні", - пояснив він.

За його словами, згодом цю модель після деокупації можна буде мультиплікувати на іншу територію Донецької і Луганської областей.

"Для розуміння цифр - втрати української економіки (від війни. - Ред.) зараз мають 120 млрд доларів. На відновлення мінімальне потрібне 21 млрд доларів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що в Офісі президента розглядають варіанти створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на підконтрольних територіях Донбасу, а також на тих, які тимчасово не підконтрольні Україні, але повинні будуть знову реінтегруватися.

Рішення щодо вільної економічної зони буде одним з п'яти питань всенародного опитування президента Зеленського.