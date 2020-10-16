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Резніков заявив про намір створення "економічного дива" на неокупованому Донбасі

Згодом цю модель можна буде застосувати до звільнених від окупантів територій. 

Резніков заявив про намір створення "економічного дива" на неокупованому Донбасі
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про план держави створити економічне диво на неокупованій території Донбасу.

МінТОТ наразі розробляє концепцію стратегічного економічного розвитку, метою якої є залучення інвестицій шляхом створення територій пріоритетного розвитку. Про це Резніков повідомив у інтерв'ю хорватському каналу N1.

"Ключова ідея полягає в тому, що не за бюджетні кошти, не за донорські кошти, і мінімально за кредитні кошти зробити відновлення Донбасу, вітринний проєкт уздовж 420 км лінії дотику, для того, щоб продемонструвати, що життя людей можливе тільки у вільній, незалежній європейській Україні", - пояснив він.

За його словами, згодом цю модель після деокупації можна буде мультиплікувати на іншу територію Донецької і Луганської областей.

"Для розуміння цифр - втрати української економіки (від війни. - Ред.) зараз мають 120 млрд доларів. На відновлення мінімальне потрібне 21 млрд доларів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що в Офісі президента розглядають варіанти створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на підконтрольних територіях Донбасу, а також на тих, які тимчасово не підконтрольні Україні, але повинні будуть знову реінтегруватися.

Рішення щодо вільної економічної зони буде одним з п'яти питань всенародного опитування президента Зеленського. 

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