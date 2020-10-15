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"Укроборонпром" можуть розділити на дев’ять холдингів - Уруський

За словами віце-прем'єра, шість з цих компаній увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні системи України", три - в "Аерокосмічні системи".

"Укроборонпром" можуть розділити на дев’ять холдингів - Уруський
Фото: opk.com.ua

Більше 60 підприємств державного концерну "Укроборонпром" в процесі трансформації планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.

Про це повідомила пресслужба концерну з посиланням на віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

За словами віце-прем'єра, шість з цих компаній увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні системи України", три - в "Аерокосмічні системи".

"Всі розуміють, що "Укроборонпром" потрібно реформувати: частину підприємств, які втратили зв’язок з оборонною промисловістю, потрібно передати на приватизацію до Фонду держмайна, решта підприємств складуть основу 9 холдингових компаній за напрямами – 6 з них увійдуть до складу майбутнього холдингу під робочою назвою "Оборонні системи України", а 3 – до "Аерокосмічні системи". Кожній холдинговій компанії будуть потрібні фахівці різного напрямку", – приводить слова Олега Уруського пресслужба концерну.

Нагадаємо, уперше проект перетворень "Укроборонпрому" був представлений новою командною концерну Офісу президента, РНБО, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та урядовцям у травні цього року. У ньому йшлося про реорганізацію 50 підприємств та створення 6 груп компаній за галузевим принципом шляхом об’єднання 38 учасників Концерну з "групи розвитку".

1 жовтня була представлена Комплексна стратегія трансформації та розвитку "Укроборонпрому" до 2030 року, яка передбачала розділення концерну вже на 7 галузевих холдингів.

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