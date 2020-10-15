До наглядової ради "Укрексімбанку" увійде ексголова АМКУ Терентьєв, - ЗМІ

Рішення ухвалив Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Колишній голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв переміг у рейтинговому голосуванні по визначенню переможця конкурсу до наглядової ради "Укрексімбанку" як представника парламенту.

Він набрав 19 голосів членів комітету під час рейтингового голосування, а за його призначення проголосував 21 депутат (5 утрималося, 3 проти, в тому числі Олександр Дубінський).

Про це пише Finclub.

За словами Терентьєва, це буде його перший банківський досвід.

Його конкурентами були Ігор Красюк, Іван Кузовкін, Дмитро Кузьмін, Петро Мельник, Максим Мокляк (12 голосів - друге місце в рейтинговому голосуванні), Станіслав Шлапак, Юлій Щукін.

Нагадаємо, Юрій Терентьєв 2 липня 2020 року написав заяву спікеру Верховної Ради про відкликання своєї заяви про відставку з посади голова Антимонопольного комітету через тютюновий скандал.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 3 липня звільнила голову АМКУ Юрія Терентьєва.

Юрій Терентьєв очолював Антимонопольний комітет України з 2015 року. До цього він три роки був заступником генерального юрисконсультанта "АрселорМіттал Кривий Ріг".

1 липня з'явилася інформація про те, що Терентьєв після відвідування Офісу президента подав заяву на ім'я спікера Верховної Ради про звільнення. За словами головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, рішення було прийнято під тиском президента і викликано боротьбою за контроль роздрібного ринку сигарет, у якій Зеленський підтримав монополіста – компанію "Тедіс".

2 липня стало відомо, що Терентьєв написав на ім'я Разумкова заяву про відкликання попередньої заяви.

16 липня Рада призначила новим головою Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську.

23 вересня стало відомо, що Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн.