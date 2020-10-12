Президент призначив Богдана Горобця державним уповноваженим АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Про це йдеться в указі президента №427/2020.

Зазначається, що указ підписаний 12 жовтня.

"Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", - мовиться в тексті документа.

28 серпня Зеленський звільнив Ольгу Музиченко з посади державного уповноваженого АМКУ. Її було призначено першим заступником голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Нагадаємо, 12 жовтня Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій та призначив одного голову РДА.