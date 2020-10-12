​​Зеленський подякував Польщі за сприяння наближенню України до членства в ЄС

"Ми вдячні нашим польським друзям, які продовжують бути локомотивом наближення України до ЄС".

Президент Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку України та наголосив, що стратегічна мета нашої країни - повноправне членство у Європейському Союзі.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ми вдячні нашим польським друзям, які продовжують бути локомотивом наближення України до ЄС. Наша стратегічна мета - повноправне членство у Євросоюзі. Сподіваюсь, що головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році максимально сприятиме досягненню цієї мети", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 11 жовтня Дуда прибув з офіційним візитом до України.

Раніше Україна і ЄС за результатами саміту в Брюсселі домовилися розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнення цілей угоди про асоціацію, яка стане важливою рушійною силою для її наступного оновлення.

Угода про асоціацію з ЄС у повному обсязі набула чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року Угода працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди.