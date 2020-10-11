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Тимошенко: місцеві вибори - шанс для громад почати змінювати політку в країні

"Обирати не рекламні гасла, а справжніх професіоналів".

Тимошенко: місцеві вибори - шанс для громад почати змінювати політку в країні
Фото: /ba.org.ua

Вибори 25-го жовтня дають людям можливість привести до влади сильні професійні команди на місцях, які, об’єднавшись, зможуть припинити експерименти влади над країною. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час зустрічі з представниками малого бізнесу у Вінниці.

«Маніпуляції з цінами на газ, скорочення соціальних виплат, розпродаж української землі іноземцям, продаж з молотка об’єктів стратегічної власності – обравши на виборах «кота в мішку», країна сьогодні отримує все нові й нові «сюрпризи» у вигляді псевдореформ, які не спрямовані на краще життя людей», – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона переконана – саме місцеві вибори зможуть привести команди, які не входять у провладну більшість, і тоді велика сила громад зможе почати змінювати політику в країні.

«Нам треба негайно діяти, й у нас є шанс це зробити на виборах 25-го жовтня – сказати «ні» хибному курсу влади. Сьогодні люди мають для цього всі можливості. Тому до вибору потрібно поставитися відповідально, обирати не рекламні гасла, а справжніх професіоналів, які б на ділі показали, що їм можна довіряти», – закликала Юлія Тимошенко.

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