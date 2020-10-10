Тимошенко: лише люди мають право визначати долю української землі та подальший курс країни

Закон про розпродаж землі спрямований винятково на збезземелення людей задля вигоди міжнародних спекулянтів, інтереси яких активно відстоює влада. "Батьківщина" боротиметься за право українців бути господарями на власній землі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час зустрічі з аграріями Чернігівщини.

«Протягнутий президентом закон несумісний з розвитком середнього аграрного класу в Україні. Навіть для тих аграріїв, які хочуть і сподіваються, що цей закон дасть можливість працювати на землі. По суті, закладається бомба сповільненої дії, складається ситуація, якою вже не керує ні українська влада, ні українські аграрії», – застерегла лідер партії.

«Ми точно знаємо, що цей закон – неконституційний. Його протягнули в парламент, не запитавши на референдумі людей, чи готові вони віддати за безцінь українські чорноземи іноземним спекулянтам. Тому є велика імовірність, що до кінця року Конституційний суд визнає цей закон неконституційним», – наголосила Тимошенко.

Закон про розпродаж землі, за її словами, – це не єдине рішення влади, яке команда «Батьківщини» оскаржує в Конституційному суді, аби не дозволити владі вести країну хибним шляхом, не дозволити перетворити країну на новітню колонію, а українців – на обслуговуючий персонал.

«Місцеві вибори 25-го жовтня – це можливість змінити неправильний напрямок руху країни, розпочати її відновлення та встановлення справедливості з регіонів. Ці вибори – це вагомий перший крок, щоб зупинити неправильну політику», – наголосила Тимошенко.