Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
У Бейруті пролунав новий потужний вибух
У Бейруті пролунав новий потужний вибух
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
ГоловнаПолітика

Тимошенко: лише люди мають право визначати долю української землі та подальший курс країни

Лідерка "Батьківщини" провела зустріч з аграріями Чернігівщини.

Тимошенко: лише люди мають право визначати долю української землі та подальший курс країни
Фото: ba.org.ua

Закон про розпродаж землі спрямований винятково на збезземелення людей задля вигоди міжнародних спекулянтів, інтереси яких активно відстоює влада. "Батьківщина" боротиметься за право українців бути господарями на власній землі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час зустрічі з аграріями Чернігівщини.

«Протягнутий президентом закон несумісний з розвитком середнього аграрного класу в Україні. Навіть для тих аграріїв, які хочуть і сподіваються, що цей закон дасть можливість працювати на землі. По суті, закладається бомба сповільненої дії, складається ситуація, якою вже не керує ні українська влада, ні українські аграрії», – застерегла лідер партії.

«Ми точно знаємо, що цей закон – неконституційний. Його протягнули в парламент, не запитавши на референдумі людей, чи готові вони віддати за безцінь українські чорноземи іноземним спекулянтам. Тому є велика імовірність, що до кінця року Конституційний суд визнає цей закон неконституційним», – наголосила Тимошенко.

Закон про розпродаж землі, за її словами, – це не єдине рішення влади, яке команда «Батьківщини» оскаржує в Конституційному суді, аби не дозволити владі вести країну хибним шляхом, не дозволити перетворити країну на новітню колонію, а українців – на обслуговуючий персонал.

«Місцеві вибори 25-го жовтня – це можливість змінити неправильний напрямок руху країни, розпочати її відновлення та встановлення справедливості з регіонів. Ці вибори – це вагомий перший крок, щоб зупинити неправильну політику», – наголосила Тимошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також