Єрмак анонсував зустріч радників глав країн "нормандського формату" наступного тижня

Переговорний процес щодо зустрічі у "нормандському форматі" триває, і наступного тижня, можливо, відбудеться відеоконференція політичних радників лідерів держав.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія).

"І ми будемо говорити про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", - цитує Єрмака пресслужба ОП.

Єрмак додав, що завдяки домовленостям на рівні ТКГ і радників лідерів "нормандської четвірки", вже понад 70 днів на сході України зберігається перемир'я.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Адже війна триває саме на українській території, а всі політичні рішення ухвалюються лише на рівні лідерів.

Єрмак зазначив, що на сьогодні Україна повною мірою виконує домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" в Парижі, й міжнародні партнери це бачать. За його словами, Росія також має виконувати досягнуті раніше домовленості.

"Або Росія справді готова до припинення цієї війни, або повинна сказати, що вона не готова до цього", - наголосив він.

Нагадаємо, 16 вересня заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заперечив готовність Росії до проведення саміту "нормандської четвірки" на найвищому рівні. Україна зажадала пояснень. Після чого речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в "недалекому майбутньому".

Переговори на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки" пройшли у Берліні 11 вересня.