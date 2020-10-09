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"Батьківщина" запропонувала стратегію виведення Києва з транспортного колапсу

Мова йде як про реконструкцію мостів, так і заміну застарілих маршруток.

"Батьківщина" запропонувала стратегію виведення Києва з транспортного колапсу
Фото: facebook

ВО “Батьківщина” представила транспортну стратегію, яка здатна змінити життя киян та розвантажити місто. Мова йде як про реконструкцію мостів, так і заміну застарілих маршруток. Про це під час брифінгу вчора, 8 жовтня, у Відкритому штабі ВО "Батьківщина" заявив голова Київської міської партійної організації Віталій Нестор, пише УНІАН.

"Ми пропонуємо за наслідками проведення фінансового аудиту оптимізувати транспортну інфраструктуру міста. Внаслідок прозорого фінансування без посередників Київ буде забезпечений комфортним та якісним транспортом", - підкреслив Нестор.

Також пріоритетом для команди "Батьківщини" є закінчення будівництва Подільсько-Воскресенського шляху, за допомогою якого кияни зможуть доїхати з правого берега на лівий. У Києві мости "Патона" та "Метро" вже "втомилися", тому що роками влада не вкладає гроші в їх капітальний ремонт.

Ще один пріоритет "Батьківщини" в Києві - будівництво розв’язки на Бориспільській площі, а також завершення будівництва кільцевої дороги: розширення її та визначення єдиного транспортного кільця столиці.

За словами Нестора, команда партії також планує перезапустити міську електричку та встановити нові маршрути. Міст "Кірпи" (Дарницький міст) буде добудований в частичні лінії електросполучення. Це може суттєво зменшити кількість заторів на правому березі столиці.

"Організацію транспорту ми плануємо зробити за рахунок заміни маршруток на тролейбуси та автобуси, які в подальшому нададуть можливість киянам вільно пересуватися містом", - зазначив Нестор.

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