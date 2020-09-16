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КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року

Замовником робіт визначено КП "Київатодор", їх проводитимуть за бюджетні кошти.

КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
Фото: Информатор

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко 15 вересня підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро".

Документ оприлюднено 16 вересня.

Відповідно до розпорядження реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року. Замовником робіт визначено КП "Київатодор", їх проводитимуть за бюджетні кошти.

Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.

У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.

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