В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
ГоловнаСуспільствоЖиття

У середу в Києві до +29 градусів, без опадів

Уночі у столиці до +15.

У середу в Києві до +29 градусів, без опадів
Фото: EPA/UPG

У середу, 16 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України сонячно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

У центрі України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +27...+29 градусів.

На сході невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.

На півдні України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Криму сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +27...+27 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також