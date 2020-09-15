У середу в Києві до +29 градусів, без опадів

У середу, 16 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України сонячно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.
На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.
У центрі України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +27...+29 градусів.
На сході невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.
На півдні України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +27...+29 градусів.
У Криму сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +27...+27 градусів.