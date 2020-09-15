Український військовий підірвався під час інженерних робіт біля Водяного

Боєць Збройних сил України підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час інженерних робіт біля Водяного на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

Бійцю вже надали першу медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу.

На місці працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини інциденту з'ясовують.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.