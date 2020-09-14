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Бойовики стріляли з гранатометів неподалік Яковлівки

Серед українських військових втрат немає.

Бойовики стріляли з гранатометів неподалік Яковлівки
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупаційні війська здійснили два постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано 1 обстріл на Донецькому напрямку. Так, близько 8-ї години ранку збройні формування РФ здійснили 2 постріли із ручних протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Яковлівка", - йдеться в повідомленні.

Українські військові вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, минулої доби, 13 вересня, проросійські окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі. Порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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