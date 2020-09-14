У Львові двоє хлопців насмерть побили 70-річного чоловіка, ще один - у комі
У Львові двоє хлопців насмерть побили 70-річного чоловіка, ще один - у комі
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
ГоловнаСуспільствоПодії

У Нікополі невідомі застрелили двох чоловіків

У Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.

У Нікополі невідомі застрелили двох чоловіків

У ніч на понеділок, 14 вересня, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - сказано в повідомленні.

За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження

Для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.

Нагадаємо, 3 вересня на Обухівщині невідомі приїхали з Києва в місцеве кафе і влаштували стрілянину.

12 вересня поліція повідомила про затримання підозрюваного в організації стрілянини 32-річного громадянина Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також