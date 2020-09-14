У Нікополі невідомі застрелили двох чоловіків

У ніч на понеділок, 14 вересня, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.
Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
"14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - сказано в повідомленні.
За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження
Для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.
Нагадаємо, 3 вересня на Обухівщині невідомі приїхали з Києва в місцеве кафе і влаштували стрілянину.
12 вересня поліція повідомила про затримання підозрюваного в організації стрілянини 32-річного громадянина Росії.