У Нікополі невідомі застрелили двох чоловіків

У ніч на понеділок, 14 вересня, в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - сказано в повідомленні.

За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження

Для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.

Нагадаємо, 3 вересня на Обухівщині невідомі приїхали з Києва в місцеве кафе і влаштували стрілянину.

12 вересня поліція повідомила про затримання підозрюваного в організації стрілянини 32-річного громадянина Росії.