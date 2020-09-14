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На Закарпатті авто врізалося в зупинку, двоє загиблих

Водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею зупинки.

В Іршавському районі Закарпатської області автомобіль ВАЗ 2106 врізався в автобусну зупинку. Від отриманих унаслідок аварії травм водій і пасажир легковика померли на місці.

Фото: zk.npu.gov.ua

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляють, що ДТП трапилася вранці 14 вересня.

"Сьогодні, 14 вересня, о 6:19 годині ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Луково, що на Іршавщині. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та інспектори-криміналісти", - сказано в повідомленні.

Фото: zk.npu.gov.ua

Поліцейські встановили, що водій автомобіля ВАЗ 2106 виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від отриманих травм водій і пасажир загинули.

Нагадаємо, у серпні в Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці. Водія у критичному стані госпіталізували. Також був травмований продавець кав'ярні.

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