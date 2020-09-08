МВС: на ділянках з камерами відеофіксації кількість ДТП знизилась утричі

У Києві та області кількість ДТП зменшилася з 37 до 13, а на деяких ділянках аварій не було взагалі.

У місцях, де було встановлено перші 50 камер автофото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, кількість аварій знизилась у три рази.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Запуск системи був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху в Україні порівняно з європейськими країнами. З 1991 по 2019 рік загинуло в ДТП 174 тис. 95 людей. А це в десятки разів більше, ніж під час збройної агресії Росії. Минулого року на дорогах України загинуло 3 454 особи", - зазначив заступник міністра.

Геращенко додав, що запуск системи автофіксації порушень ПДР "виправдав усі сподівання".

"Після запуску перших 50 камер, а вони зараз працюють на території Києва та Київської області, нам вдалося досягнути вражаючого результату для безпеки на дорогах. Усі камери встановлювались на найбільш небезпечних та аварійних ділянках траси", - наголосив він.

На окремих ділянках, за словами Геращенка, кількість ДТП зменшилась з 37 до 13, а на деяких ділянках аварій не було взагалі.

"Ми порахували, що за п'ять років у місцях встановлення камер вдасться уникнути близько 500 аварій", - додав заступник міністра.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що автоматична система фото- і відеофіксації порушень ПДР не має на меті зібрати якомога більше штрафів, навпаки - система створена максимально прозоро та відкрито, щоб кожен водій знав, де ведеться фіксація.

За його словами, за весь час роботи автоматичної системи поліція винесла 833 849 постанов за наслідками порушень ПДР, з них більш ніж 645 тисяч вже оплачено. Близько 25 тисяч матеріалів передано до виконавчої служби з метою примусового стягнення штрафу.

Нагадаємо, 1 червня 2020 року у Києві та області запрацювала система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. У першу ж добу було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.