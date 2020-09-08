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Російського актора Єфремова засудили до 8 років ув’язнення за смертельну ДТП (оновлено)

У момент аварії артист був п'яний.

Російського актора Єфремова засудили до 8 років ув’язнення за смертельну ДТП (оновлено)
Фото: radiokp.ru

Пресненський суд Москви 8 вересня визнав актора Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП у центрі Москви.

Про це повідомляє агентство Интерфакс.

"Єфремов у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, що призвела до смерті людини з необережності", - йдеться у вироку.

Держзвинувачення просило призначити акторові покарання у вигляді 11 років колонії загального режиму, а захист - винести "будь-який" вирок, який не буде пов'язаний з позбавленням волі.

Оновлення. Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі, передає Интерфакс.

"Суд вважає, що виправлення Єфремова можливе тільки в ізоляції від суспільства", - йдеться у вироку.

Таким чином, суд не бачить можливості призначити акторові умовне покарання. Також Єфремов має сплатити 800 тис. рублів сину померлого. 

Актор відбуватиме покарання в колонії загального режиму.

3 вересня Єфремов у суді визнав провину у справі про смертельну ДТП, хоча раніше не визнавав її, стверджуючи, що нічого не пам'ятає, а його захист приводив на процес свідків, які говорили, що Єфремов у момент зіткнення перебував на пасажирському місці.

ДТП за участю Єфремова сталася 8 червня на Садовому кільці в Москві. Автомобіль актора виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого Сергій Захаров від отриманих травм помер. У момент аварії артист був п'яний.

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