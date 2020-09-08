Представники телеканалів Russia Today, "Первого канала", "Россия 1" і радіостанції "Говорит Москва" прибули до Мінська.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дає інтерв’ю "провідним російським ЗМІ", передає державне інформагентство БЕЛТА.

Захід відбувається в Палаці незалежності в Мінську.

На інтерв'ю до Лукашенка приїхали головний редактор прокремлівського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, кореспондент "Первого канала" Антон Верницький, ведучий програми "Вести" на телеканалі "Россия 1" Євген Рожков, головний редактор радіостанції "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Учора Кремль анонсував візит Лукашенка в Росію найближчим часом.

Нагадаємо, Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн" - це наддержавне об'єднання з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

30 серпня Лукашенко відзначив день народження. Йому виповнилося 66 років, 26 з яких він займає посаду президента. Після шостих президентських виборів, у яких він узяв участь, почалися наймасштабніші в історії Білорусі протести. Їх жорстоко придушували силовики. Серед затриманих - десятки журналістів, зокрема й міжнародних інформагентств.

Сьогодні стало відомо про затримання журналістки опозиційного ЗМІ Білорусі TUT.BY Галини Уласик, в її квартирі обшук.