Німеччина відмовилася передати росіянам результати аналізів Навального

У Німеччині не підтримали ініціативу Національної медичної палати Російської Федерації про створення спільної комісії для вивчення причин стану російського опозиціонера Олексія Навального. Ініціювати подальші обстеження можуть тільки родичі, передає DW.

Федеральна лікарська палата (BÄK) "не є слідчим органом", тому не може брати участь у розслідуваннях, це прерогатива держави, зазначено у відповіді BÄK на звернення президента Національної медичної палати РФ Леоніда Рошаля, яку цитує спеціалізоване видання Deutsches Ärzteblatt в понеділок, 7 вересня.

Крім того, згідно з німецьким законодавством, тільки родичі мають право ініціювати подальші обстеження, наголосили у BÄK.

Водночас палата підтримала німецьких лікарів, зазначивши, що "медичні дані у справі Навального доступні. Немає ніяких сумнівів в якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками в Німеччині". BÄK "вкрай стурбована" станом здоров'я Навального і приєднується до вимоги уряду Німеччини до російської влади з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.

6 вересня президент російської організації Рошаль повідомив, що російські лікарі запропонували створити спільну з німецькими колегами експертну групу, щоб "встановити причину стану" Навального. Рошаль заявив, що основна причина стану Навального "досі не зрозуміла", а доля російського опозиціонера "хвилює багатьох". "Якщо виявиться, що, дійсно, Навальний був отруєний, ми вважаємо, що необхідно в Росії порушити кримінальну справу", - сказав Рошаль.

Дружина Олексія Навального Юлія відповіла відмовою на пропозицію Рошаля. На думку дружини отруєного "Новачком" опозиціонера, в нинішній ситуації Рошаль виступає "не як лікар, а як голос держави" і хоче не допомогти хворому, а "вивідати інформацію і вислужитися".

7 вересня берлінська клініка "Шаріте" повідомила, що стан здоров'я Навального покращився і його вивели зі штучної коми. Процедура штучної вентиляції легенів поступово припиняється. За словами медиків, Навальний реагує на вербальні подразники. Однак довгострокові наслідки отруєння ще занадто рано оцінювати, наголосили лікарі.

Спецлабораторія Збройних сил Німеччини - Бундесверу на прохання "Шаріте" провела токсикологічний аналіз проб, взятих у російського опозиціонера. Експерти встановили сліди хімічної речовини групи "Новачок", їх висновки не підлягають сумніву, повідомив раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.