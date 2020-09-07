Україна відкриє ще одне дипломатичне представництво в Румунії

Нове консульство має на меті створити доступ громадян України до якісних сервісів.

Україна відкриє нове консульство в Румунії - в місті Сігету-Мармацієй, недалеко від кордону між двома державами.

Про це під час робочого візиту до Румунії заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляється на сайті МЗС України.

"Я прийняв рішення відкрити консульство в місті Сігету Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії", - заявив Кулеба під час зустрічі представниками української громади в Румунії.

Як зазначив міністр, нове консульство має на меті створити доступ громадян України до якісних сервісів. Воно також покликане стати інструментом кращої взаємодії з українською меншиною Румунії для збереження культури і зміцнення відносин між двома країнами.

Наразі в Бухаресті дії посольство України в Румунії. Його очолює Олександр Баньков.

За даними МЗС, в Румунії наразі проживає від 60 тисяч (офіційні дані) до 100 тисяч (неофіційні дані) етнічних українців, вони становлять третю за величиною національну меншину країни.

Місто Сігету-Мармацієй є другим за величиною містом повіту Мармуреш і і розташований безпосередньо на кордоні з Україною.

Нагадаємо, Україна нещодавно відкрила своє посольство в Албанії, дипломатичну місію очолив Володимир Шкуров.