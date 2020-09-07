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Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська

На ньому зафіксований мікроавтобус, на якому, ймовірно, силою вивозять Колесникову. 

Пресслужба екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико опублікувала відео, на якому зафіксовано момент затримання однієї із лідерок опозиції Білорусі Марії Колеснікової.

На відео не видно самого моменту викрадення, але повідомляється, що на ньому зафіксований мікроавтобус, на якому, ймовірно, силою вивозять Колесникову.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус. Телефон опозиціонерки не відповідає.

Згодом адвокат Колесникової Ілля Салей повідомив LB.ua, що зв'язок втрачено ще з кількома білоруськими опозиціонерами, зокрема з прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим і виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим.

Водночас інформація про затримання старшого віцепрезидента ЕРАМ Максима Богрецова не підтвердилася - він вийшов на зв'язок. Міліція Мінська спростовує затримання білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової. КДБ та Слідчий комітет інформацію не коментують. 

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