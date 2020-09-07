7 мільйонів людей помирають щороку від забруднення повітря - ООН

Збитки від забруднення навколишнього середовища становлять не менше 20% національного ВВП в 10 країнах Європи.

Організація об'єднаних Націй підрахувала, що щорічно у світі через забруднення повітря помирає 7 мільйонів людей

Про це повідомляє Центр новин ООН.

В ООН зазначили, що забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов'язаних з вагітністю. У дітей, які вдихають брудне повітря, все частіше проявляється астма, хронічна легенева недостатність, затримка росту, діабет, дитяче ожиріння і розумова відсталість.

Під час пандемії, коли люди почали менше літати літаками і користуватися громадським транспортом, учені виявили в багатьох містах світу різке зниження концентрації забруднювачів повітря, особливо рівня вмісту оксидів азоту. Це стало здебільшого наслідком скорочення руху транспорту в міських районах. Наприклад, рівень забруднення в Мадриді знизився приблизно на 50%. Подібні ситуації склалися і в інших великих містах.

На думку експертів, якість повітря залежить від багатьох інших забруднювачів. Наприклад, рівень забруднення атмосфери дрібними частинками, які потрапляють у повітря при опаленні житлових та інших будівель або при добриві полів, не знизився.

"Це показує, що для ефективного захисту від впливу забруднення повітря у містах важливими є комплексні міжгалузеві заходи, які виходять за рамки транспортного сектора", - заяивли в Європейській Економічній Комісії ООН.

В ООН також додали, що економічні збитки від забруднення навколишнього середовища становлять не менше 20 відсотків національного ВВП в 10 країнах європейського регіону.

Нагадаємо, у серпні в Києві спостерігалося забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста.