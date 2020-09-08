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Лукашенко пояснив затримання Колесникової

Президент Білорусі вважає, що Колесникова порушила правила перетину кордону.

Лукашенко пояснив затримання Колесникової
Фото: БЕЛТА

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив затримання опозиціонерки Марії Колесникової порушенням нею правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на головного редактора "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

"Колесникова затримана за порушення правил перетину держкордону", - заявив Лукашенко.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що Колесникова, щоб її не видворили з Білорусі, порвала паспорт. Після цього в Білорусі заявили, нібито Колесникова хотіла виїхати за кордон, через що її затримали. Про це пише "Укрінформ“.

Нагадаємо, уранці 8 серпня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникова нібито була затримана при спробі перетину кордону з Україною. В білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон. 

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Представників білоруської Координаційної ради Антона Родненкова й Івана Кравцова Державна прикордонна служба пропустила на територію України.

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