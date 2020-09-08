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Білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова пропустили на територію України (оновлено)

Держприкордонслужба дозволила в'їзд. 

Білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова пропустили на територію України (оновлено)
Антон Родненков , Марія Колеснікова та Іван Кравцов
Фото: Центр нових ідей Білорусі

Представників білоруської Координаційної ради Антона Родненкова й Івана Кравцова Державна прикордонна служба пропустила на територію України.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі LB.ua.

"Прослідували на територію України", - повідомив він.

Уранці повідомлялося, що вони перетнули кордон Білорусі з Україною, але перебували в українському пункті пропуску для проходження прикордонного контролю.

Іноземцям в'їзд в Україну заборонено, однак для громадян Білорусі у зв'язку із ситуацією в країні діють преференції.

Нагадаємо, вранці 7 вересня очевидиця повідомила, що невідомі в центрі Мінська посадили представницю Координаційної ради Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити інші члени КР – Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто намагалася зробити це незаконно. 

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходять необхідні заходи прикордонного контролю. 

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. 

Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі не з власної волі. 

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