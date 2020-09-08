У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною

Члени Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов в ніч на 7 вересня виїхали за кордон. Зараз вони перебувають на території України.

Про це повідомляють державні ЗМІ Білорусі.

"Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - передає інформагентство БЕЛТА.

Водночас Державний прикордонний комітет Білорусі повідомляє, що Колесникова разом з двома членами Координаційної ради нібито перетнули кордон з Україною.

БЕЛТА також оприлюднила заяву Івана Кравцова про виїзд з Білорусі. На відео член Координаційної ради білоруської опозиції Кравцов стверджує, що залишає Білорусь "на якийсь час".

TUT.BY цитує офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, який стверджує, що 8 вересня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка і вибули в бік України".

Оновлення. У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання Марії Колесникової.

"Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі і опинилися на суміжному боці, Колесникова зараз затримана", - цитує речника Держприкордонкомітету Антона Бичковського агентство БЕЛТА. ордоні. З урахуванням особливостей інфраструктури пункту пропуску та проходження лінії держкордону на цій ділянці здійснюється посилення охорони держкордону і були виставлені додаткові прикордонні наряди. Родненков, Кравцов і Колесникова на автомобілі "БМВ" пройшли митний прикордонної контроль, вирушили в бік України. Проте надалі, зустрівши прикордонний наряд, машина різко прискорилася, створивши загрозу життю військовослужбовцю органів прикордонної служби. Колесникова виявилася поза транспортним засобом. По суті її випхали з нього і продовжили рух в бік України", - розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

Оновлення 09:54. У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходять необхідні заходи прикордонного контролю.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.