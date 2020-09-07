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Адвокат Колесникової заявив, що зв'язок втрачено ще з кількома білоруськими опозиціонерами

Щонаайменше три людини перестали відповідати на дзвінки. 

Адвокат Колесникової заявив, що зв'язок втрачено ще з кількома білоруськими опозиціонерами
Фото: tut.by

У Мінську, окрім члена Координаційної ради Марії Колесникової, втрачено зв'язок з іще декількома представниками опозиції.

Про це в коментарі LB.ua повідомив адвокат Колесникової Ілля Салей.

"Зник зв'язок з прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим, членом штабу Віктора Бабарика Глібом Германом і виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим", - повідомив адвокат.

Водночас інформація про затримання старшого віцепрезидента ЕРАМ Максима Богрецова не підтвердилася - він вийшов на зв'язок.

Нагадаємо, що про викрадення Колесникової повідомила очевидиця. Вона побачила, як невідомі в масках силою саджають Марію в мікроавтобус. Телефон опозиціонерки не відповідає.

"Я пройшла вперед і почула звук падіння телефона на асфальт, якийсь тупіт, повернулася і побачила, що люди в цивільному одязі у масках запихають Марію в цей мікроавтобус, у неї вилітає телефон, один із цих людей телефон піднімає, застрибує в мікроавтобус і вони їдуть", - розповіла жінка.

За інформацією Салея, Колесникова востаннє виходила на зв'язок о 10 ранку. Її квартира порожня.

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