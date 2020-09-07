У Тихому океані стався землетрус магнітудою 6,6

Епіцентр землетрусу зафіксували за 73 км від міста Порт-Віла, Вануату.

Землетрус магнітудою 6,6 стався в Тихому океані поблизу Вануату.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Поштовхи зафіксували 7 вересня о 09:12 за київським часом. Епіцентр землетрусу був за 73 км від міста Порт-Віла на глибині 10 км.

Наразі немає інформації про потерпілих.

Нагадаємо, у лютому землетрус, який стався в Ірані, призвів до загибелі восьми осіб у сусідній турецькій провінції Ван.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня землетрус магнітудою 6,8 стався в турецькій провінції Елязиг. Поштовхи відчували в різних районах Туреччини, а також в Ізраїлі, Іраку та Сирії. Тоді загинули 35 людей.