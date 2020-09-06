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Найбільш правдоподібно, що до отруєння Навального причетний Кремль, - МЗС Британії

Рааб назвав це "чистої води гангстеризмом".

Найбільш правдоподібно, що до отруєння Навального причетний Кремль, - МЗС Британії
Домінік Рааб
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві зовнішніх справ Британії вважають найбільш правдоподібною версію про причетність Кремля до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив очільник відомства Домінік Рааб в інтерв'ю Daily Mail 6 вересня. 

"Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення, враховуючи російську державну практику використання [такої речовини] у Солсбері, з огляду на труднощі отримання, зберігання і вже тим паче використання "Новачка ", це ж дуже небезпечна субстанція" - сказав Рааб.

На думку міністра, розслідування справи потрібно проводити за підтримки Організації з заборони хімічної зброї, а Росія мала б співпрацювати зі слідством. 

При цьому глава МЗС Великобританії підкреслив, що використання речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою країни. 

"Використання хімічної зброї в такому контексті - це чистої води гангстеризм", - висловився Рааб, нагадавши про міжнародні зобов'язання РФ не використовувати подібні отрути.

Нагадаємо, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в літаку Томськ-Москва 20 серпня. Пілот прийняв рішення зробити екстрену посадку в Омську. 

Навальний впав у кому, його госпіталізували у міську лікарню, і лише через дві доби омські лікарі дозволили транспортувати його в Берлін, де він проходить лікування у клініці "Шаріте".

2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". 

Від схожої отрути у Солсбері постраждали колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка. Влада Великобританії звинуватила Росію у причетності до отруєння Скрипалів.

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