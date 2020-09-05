Угорщина дозволила іноземцям в’їзд з діловою метою

Ціль поїздки треба довести на кордоні, але як - не повідомляється.

Уряд Угорщини з 5 вересня дозволив в'їзд для іноземців, які прибувають до країни з діловою метою, попри загальну заборону на подорожі до країни.

Про це інформує DW, з посиланням на поправку до урядового розпорядження, яку опублікували в офіційному виданні угорського уряду.

Відповідно до цієї поправки, іноземці можуть в'їжджати до країни для ділових поїздок без проходження карантину та тесту на коронавірус. Для цього особи мають довести мету своєї поїздки під час перетину кордону. Водночас у поправці не уточнюється, як саме це зробити.

До введення цієї поправки дозвіл на в'їзд до Угорщини могли отримати лише співробітники угорської дочірньої компанії.

Нагадаємо, з 1 вересня Угорщина закрила свої кордони для іноземців. Згідно з планами уряду країни, закриття кордону зберігатиметься протягом місяця. Винятки передбачаються для громадян Угорщини, які повертаються додому, а також для дипломатів і підприємців.

Уряд пояснює такі дії різким збільшенням захворюваності на коронавірус. Однак в Євросоюзі рішення розкритикували.