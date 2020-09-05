СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
Філатова облили зеленкою
Філатова облили зеленкою
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
ГоловнаСвіт

Угорщина дозволила іноземцям в’їзд з діловою метою

Ціль поїздки треба довести на кордоні, але як - не повідомляється. 

Угорщина дозволила іноземцям в’їзд з діловою метою
Фото: EPA/UPG

Уряд Угорщини з 5 вересня дозволив в'їзд для іноземців, які прибувають до країни з діловою метою, попри загальну заборону на подорожі до країни

Про це інформує DW, з посиланням на поправку до урядового розпорядження, яку опублікували в офіційному виданні угорського уряду.

Відповідно до цієї поправки, іноземці можуть в'їжджати до країни для ділових поїздок без проходження карантину та тесту на коронавірус. Для цього особи мають довести мету своєї поїздки під час перетину кордону. Водночас у поправці не уточнюється, як саме це зробити.

До введення цієї поправки дозвіл на в'їзд до Угорщини могли отримати лише співробітники угорської дочірньої компанії.

Нагадаємо, з 1 вересня Угорщина закрила свої кордони для іноземців. Згідно з планами уряду країни, закриття кордону зберігатиметься протягом місяця. Винятки передбачаються для громадян Угорщини, які повертаються додому, а також для дипломатів і підприємців.

Уряд пояснює такі дії різким збільшенням захворюваності на коронавірус. Однак в Євросоюзі рішення розкритикували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також