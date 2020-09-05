Трамп розповів, коли буде готова американська вакцина від коронавірусу

"Ми отримаємо її до кінця року, можливо, навіть до кінця жовтня".

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська вакцина проти коронавірусу може бути готова у жовтні. Про це повідомляє Fox Business.

"Ми продовжуємо виробляти безпечну і ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які говорили. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня", - сказав Трамп.

Президент розповів, що компанія Pfizer очікує отримати результати випробувань препарату в найближчі тижні. Розробкою вакцини в США також займаються Johnson & Johnson, Merck і Moderna.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року. Близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз перебувають на просунутій стадії випробувань. За даними організації, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні 2021 року.