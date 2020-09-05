У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
В США пояснили, навіщо американські бомбардувальники літали біля окупованого Криму
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
В уряді назвали ціну на газ для українців у жовтні
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
СБУ встановила особу російського священника, який допитував українців у полоні бойовиків "ДНР"
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Протесты в Кеноши. США на пороге революции?
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
ГоловнаСвіт

Трамп розповів, коли буде готова американська вакцина від коронавірусу

"Ми отримаємо її до кінця року, можливо, навіть до кінця жовтня".

Трамп розповів, коли буде готова американська вакцина від коронавірусу
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська вакцина проти коронавірусу може бути готова у жовтні. Про це повідомляє Fox Business.

"Ми продовжуємо виробляти безпечну і ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які говорили. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня", - сказав Трамп.

Президент розповів, що компанія Pfizer очікує отримати результати випробувань препарату в найближчі тижні. Розробкою вакцини в США також займаються Johnson & Johnson, Merck і Moderna.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року. Близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз перебувають на просунутій стадії випробувань. За даними організації, щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко раніше повідомляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також