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Швейцарія додала Україну до карантинного списку

З 7 вересня прибулі в державу українці повинні зареєструватися і відбути 10 днів карантину.

Швейцарія додала Україну до карантинного списку
Фото: EPA/UPG

Влада Швейцарії оновила список країн, після прибуття з яких обов'язковий карантин, і додала до нього, зокрема, Україну.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії, передає Інтерфакс-Україна.

До оновленого списку, який почне діяти з 7 вересня, також додано, зокрема, Хорватію, Ліван, Лівію та ОАЕ.

Водночас карантин тепер скасовано для прибулих із Бельгії, Казахстану, Люксембургу та низки інших країн.

На сайті швейцарського уряду зазначено, що тривалість карантину – десять днів. Окрім того, люди, які прибувають з країн, що входять до карантинного списку, зобов'язані протягом двох днів після приїзду повідомити владі кантону про своє прибуття і виконувати її інструкції.

За час пандемії у Швейцарії виявили майже 43 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 2 тис. хворих померли.

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