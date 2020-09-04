В Умані переповнене інфекційне відділення для хворих на коронавірус

На 18 хворих є тільки 14 ліжок в інфекційному відділенні.

В Умані наразі переповнене інфекційне відділення для хворих на коронавірус. Про це в ексклюзивному коментарі для LB.ua повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій.

За його словами, Уманська міська лікарня розрахована на 35 ліжок, тільки 14 з них - у боксованих відділеннях і придатні для того, щоб лікувати людей із Covid-19.

"На 14 ліжок у нас сьогодні 18 хворих. Наше інфекційне відділення переповнене", - заявив міський голова Умані.

"Тому ситуацію, коли буде ймовірний спалах коронавірусу, я боюся уявити", - додав він.

Нагадаємо, також Цебрій повідомив, що в Умані коронавірус виявили в шести паломників-хасидів, які прибули для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Докладніше про те, як коронавірус лікують у стаціонарі, читайте в матеріалі LB.ua "Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях".