Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

COVID-19 заразилися майже 26,5 млн людей

У серйозному або критичному стані перебуває 1% хворих на коронавірус.

COVID-19 заразилися майже 26,5 млн людей
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 4 вересня кількість інфікованих коронавірусом у світі становить 26 млн 471 тисяча 733 особи. З них 873 тисячі 223 людини з COVID-19 померли, 18 млн 664 тисячі 301 людина одужала від коронавірусної недуги.

Про це свідчать дані сервісу Worldometer, який відстежує поширення коронавірусу у світі.

У серйозному або критичному стані перебуває 1% хворих на коронавірус, або 60 тисяч 750 осіб.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (6 млн 335 тисяч 244), Бразилія (4 млн 046 тисяч 150) та Індія (3 млн 936 тисяч 747) інфікованих.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 128 тисяч 228 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також