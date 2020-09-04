COVID-19 заразилися майже 26,5 млн людей

У серйозному або критичному стані перебуває 1% хворих на коронавірус.

Станом на ранок 4 вересня кількість інфікованих коронавірусом у світі становить 26 млн 471 тисяча 733 особи. З них 873 тисячі 223 людини з COVID-19 померли, 18 млн 664 тисячі 301 людина одужала від коронавірусної недуги.

Про це свідчать дані сервісу Worldometer, який відстежує поширення коронавірусу у світі.

У серйозному або критичному стані перебуває 1% хворих на коронавірус, або 60 тисяч 750 осіб.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (6 млн 335 тисяч 244), Бразилія (4 млн 046 тисяч 150) та Індія (3 млн 936 тисяч 747) інфікованих.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 128 тисяч 228 осіб.