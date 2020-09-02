​На Буковині відкривають 16-ту госпітальну базу для хворих на COVID-19

У Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба областної державної адміністрації.

Зазначається, що з 2 вересня хворих на COVID-19 та осіб із підозрою на вірус прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня. Для цього було перепрофільовано терапевтичне та хірургічне відділення.

Готовність закладу до роботи з інфікованими коронавірусом перевірили головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко та заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

"Хворих лікуватимуть в окремому корпусі, який має два входи. Тож, тут є змога розмежувати потоки пацієнтів, зробити зонування у приміщеннях, що зробить процес надання медичної допомоги безпечним для персоналу. Для хворих на COVID-19 розгорнули 54 стаціонарних ліжка та три реанімаційних", – зазначила Гопко.

Фото: facebook.com/cvODA

Раніше хворих на коронавірус із Герцаївщини доправляли до Глибоки або до обласної лікарні у Чернівцях. Однак, враховуючи завантаженість цих стаціонарів, вирішили відкрити додаткову госпітальну базу.

1 вересня приймати пацієнтів із COVID-19 почала також Вижницька центральна районна лікарня.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в українських лікарнях хворими на коронавірус зайняті 44% ліжок.

Сьогодні в Україні новий рекорд - 2 495 нових випадків коронавірусу за добу, 51 хворий з COVID-19 помер, 1 015 вдалося подолати хворобу. Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували в суботу, 29 серпня. Тоді за добу зареєстрували 2481 випадок COVID-19, 41 людина померла.