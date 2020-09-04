Медзаклади отримали за лікування хворих на коронавірус майже 3,5 мільярди гривень

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

Медичні заклади у квітні-липні отримали від Національної служби охорони здоров'я майже 3,5 млрд грн за надання допомоги хворим на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

"НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд грн за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього у квітні-липні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, фінансування отримали:

2,5 млрд грн - медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, їх 260.

784 млн грн - 25 центрів екстреної медичної допомоги.

147 млн грн - медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19. На сьогодні їх 935, у них працює майже 1600 мобільних бригад.

49 млн грн - медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації – виплати від НСЗУ отримали 144 такі лікарні.

Нагадаємо, наприкінці липня Національна служба здоров'я України підписала договори з центрами екстреної медичної допомоги щодо підвищених тарифів.

28 липня Максим Степанов заявив, що через відсутність договорів про підвищені тарифи на ЕМД доручить "виправити ситуацію протягом тижня".

Він заявив, що уряд раніше ухвалив рішення про збільшення фінансування ЕМД на 40%, але з НСЗУ "є проблеми, вони вважають, що допустимо придумувати відмовки і не укладати договорів і годувати «завтраками» - мовляв, завтра все зробимо".

У НСЗУ відповіли, що не можуть почати укладати угоди без внесення змін до бюджетної програми, а це залежить саме від міністерства Степанова.