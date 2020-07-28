У НСЗУ пояснили, чому не почали укладати договори про підвищені тарифи на екстрену меддопомогу

Служба не може цього зробити без внесення змін до бюджетного паспорту. Наразі це залежить саме від міністерства Степанова.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) роз'яснила ситуацію щодо укладання договорів про підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу (ЕМД).

У відповідь на заяву міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що НСЗУ досі не уклала жодного такого договору, в Службі зазначили, що для цього спершу необхідно внести зміни до паспорту бюджетної програми.

"Напрямки, за якими НСЗУ перераховує кошти, а також обсяг коштів за кожним напрямком фіксується у паспорті відповідної бюджетної програми. Для того, щоб НСЗУ могла переукласти договори з закладами за підвищеними тарифами на екстрену медичну допомогу, потрібно внести зміни до паспорту бюджетної програми. Зокрема, збільшити обсяг коштів, які призначено для оплати закладам за надання ЕМД. Зміни має затвердити Міністерство охорони здоров’я України та погодити їх з Міністерством фінансів України. Без внесення цих змін НСЗУ не може збільшити обсяг коштів і починати укладення договорів", - повідомили на сторінці НСЗУ в Facebook.

Підкреслюється, що Служба надала свої розрахунки і пропозиції щодо змін до паспорту бюджетної програми до МОЗ, тож зараз їх затвердження належить саме до повноважень міністерства.

"Після затвердження змін з боку Міністерства охорони здоров'я і погодження їх з Міністерством фінансів НСЗУ розпочне процес внесення змін в діючі договори з підвищеними тарифами на екстрену медичну допомогу та здійснить доплати за липень після підписання обома сторонами відповідних змін до договорів. НСЗУ зі свого боку зможе підписати договори з центрами ЕМД в одноденний термін", - додали в Нацслужбі здоров'я.

У службі нагадали, що договори з 25 Центрами екстреної меддопомоги були укладені в максимально швидкі терміни. Загальна сума коштів, які центри ЕМД отримають за надання послуг, складає 4,7 млрд грн. Із квітня по липень Служба вже виплатила понад 2 млрд.

Нагадаємо, що на вранішньому брифінгу Максим Степанов заявив, що через відсутність договорів про підвищені тарифи на ЕМД доручить "виправити ситуацію протягом тижня".

Він заявив, що уряд раніше ухвалив рішення про збільшення фінансування ЕМД на 40%, але з НСЗУ "є проблеми,вони вважають, що допустимо придумувати відмовки і не укладати договори та годувати «завтраками» - мовляв, завтра все зробимо".