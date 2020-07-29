За добу в Україні виявили 1022 нові випадки COVID-19

Найбільша кількість інфікованих - у Києві та Львівській області.

Фото: МОЗ

Станом на ранок 28 липня в Україні лабораторно підтверджено 1022 нові випадки захворювання на коронавірус COVІD-19, 21 людина померла.

Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 28 553 особи.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 67 597 осіб. Одужали 37 394, померли 1650 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Києві (132) та у Львівській області (149).

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 2660 випадків;

Волинська область - 3694 випадки;

Дніпропетровська область - 1364 випадки;

Донецька область - 861 випадок;

Житомирська область - 1764 випадки;

Закарпатська область - 5008 випадків;

Запорізька область - 767 випадків;

Івано-Франківська область - 4342 випадки;

Кіровоградська область - 697 випадків;

м. Київ - 7932 випадки;

Київська область - 3629 випадків;

Львівська область - 9248 випадків;

Луганська область - 122 випадки;

Миколаївська область - 563 випадки;

Одеська область - 3104 випадки;

Полтавська область - 414 випадків;

Рівненська область - 5837 випадків;

Сумська область - 467 випадків;

Тернопільська область - 2852 випадки;

Харківська область - 3556 випадків;

Херсонська область - 224 випадки;

Хмельницька область - 1086 випадків;

Чернівецька область - 5751 випадок;

Черкаська область - 910 випадків;

Чернігівська область - 745 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що рекордним числом нових інфікованих був показник 26 червня, коли виявили 1109 захворілих.

Нагадаємо, станом на ранок 29 липня у світі зареєстрували 16 897 208 інфікованих коронавірусом COVID-19. Померли за добу 5569 людей, усього летальних випадків - 663 523.

У деяких країнах Євросоюзу захворювання пішло на спад, і вони почали відкривати свої кордони після карантину. Однак Україна поки що не входить у перелік безпечних країн. Як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відкриття кордонів для громадян України буде можливим, якщо два тижні поспіль буде реєструватися не більш ніж 480 випадків COVID-19 за добу.