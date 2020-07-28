ВООЗ: пандемія коронавірусу несезонна, це "одна велика хвиля"

COVID-19 не поводиться як грип.

Всесвітня організація охорони здоров'я 28 липня застерегла від самозаспокоєння стосовно зниження передачі коронавірусу влітку, заявивши, що вірус не поводиться як грип і не має сезонності.

Про це пише Reuters з посиланням на представницю ВООЗ Маргарет Гарріс.

"Люди продовжують думати про сезони. Що ми всі маємо усвідомити про новий вірус - що він поводиться інакше", - зазначила вона на онлайн-конференції в Женеві.

Вона також застерегла від сподівання на те, що COVID-19 має так звані хвилі - періоди різкого зростання та різкого зниження числа нових інфікованих.

"Це одна велика хвиля. Вона росте та знижується потроху", - додала вона.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі. 27 липня він заявив, що збирає надзвичайну комісію.

За даними ВООЗ, за минулу добу у світі виявили 187,2 тис. нових випадків. Загальна кількість хворих склала 16,3 млн.