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ВООЗ: пандемія коронавірусу несезонна, це "одна велика хвиля"

COVID-19 не поводиться як грип. 

ВООЗ: пандемія коронавірусу несезонна, це "одна велика хвиля"
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

Всесвітня організація охорони здоров'я 28 липня застерегла від самозаспокоєння стосовно зниження передачі коронавірусу влітку, заявивши, що вірус не поводиться як грип і не має сезонності.

Про це пише Reuters з посиланням на представницю ВООЗ Маргарет Гарріс.

"Люди продовжують думати про сезони. Що ми всі маємо усвідомити про новий вірус - що він поводиться інакше", - зазначила вона на онлайн-конференції в Женеві.

Вона також застерегла від сподівання на те, що COVID-19 має так звані хвилі - періоди різкого зростання та різкого зниження числа нових інфікованих.

"Це одна велика хвиля. Вона росте та знижується потроху", - додала вона.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі. 27 липня він заявив, що збирає надзвичайну комісію.

За даними ВООЗ, за минулу добу у світі виявили 187,2 тис. нових випадків. Загальна кількість хворих склала 16,3 млн. 

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