Голова ВООЗ скликає надзвичайну комісію через посилення пандемії

За останні шість тижнів загальна кількість випадків коронавірусу подвоїлася.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі.

Для оцінки ситуації глава ВООЗ збирає надзвичайну комісію, повідомляє пресслужба організації.

🚨BREAKING🚨



"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

На брифінгу 27 липня Тедрос Гебреєсус заявив, що за останні шість тижнів загальна кількість випадків коронавірусу подвоїлася. Нині у світі зареєстровано майже 16 млн випадків COVID-19 і понад 640 тис. випадків пов’язаних із коронавірусною недугою смертей.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил, я збираюся скликати надзвичайний комітет цього тижня, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

25 липня ВООЗ заявила про новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус. За 24 липня зареєстрували 284,1 тис. нових випадків.

За останню добу у світі від СOVID-19 померли понад 4,3 тис. осіб.