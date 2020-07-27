Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
Кличко піймав двух графітчиків і влаштував їм "виховну бесіду"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
​Віцепрем'єр Резніков одружився в пункті пропуску "Каланчак"
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
У гуртожитку КПІ зафіксували 52 випадки коронавірусної хвороби
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
Поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова знайшли мертвим у зливній ямі
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Військові назвали безпрецедентною підготовку до перемир'я 27 липня
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
Польща збирається вийти зі Стамбульської конвенції
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
В Києві водій розвернувся через чотири смуги, його знайшли за допомогою камер спостереження
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
​У Криму назвали причину смерті трирічного Муси Сулейманова
ГоловнаСвіт

Голова ВООЗ скликає надзвичайну комісію через посилення пандемії

За останні шість тижнів загальна кількість випадків коронавірусу подвоїлася.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив про посилення пандемії коронавірусу у світі.

Для оцінки ситуації глава ВООЗ збирає надзвичайну комісію, повідомляє пресслужба організації.

На брифінгу 27 липня Тедрос Гебреєсус заявив, що за останні шість тижнів загальна кількість випадків коронавірусу подвоїлася. Нині у світі зареєстровано майже 16 млн випадків COVID-19 і понад 640 тис. випадків пов’язаних із коронавірусною недугою смертей.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил, я збираюся скликати надзвичайний комітет цього тижня, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.

25 липня ВООЗ заявила про новий добовий рекорд захворюваності на коронавірус. За 24 липня зареєстрували 284,1 тис. нових випадків.

За останню добу у світі від СOVID-19 померли понад 4,3 тис. осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також