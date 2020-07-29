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У Центрвиборчкомі виявили випадок захворювання на коронавірус

ЦВК посилила карантинні заходи.

У Центрвиборчкомі виявили випадок захворювання на коронавірус
Фото: 24 канал

У Центральній виборчій комісії виявили випадок нездужання на коронавірусну хворобу. У зв’язку із цим у ЦВК посилили карантинні заходи.

Про це інформує пресслужба комісії.

Громадян просять без нагальної потреби не заходити в адмінбудівлю ЦВК, а в разі відвідування – обов'язково одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанції і не допускати скупчення людей.

"Оскільки така ситуація склалася під час активної підготовки до місцевих виборів 2020 року, наше завдання полягає у створенні безпечних умов роботи Комісії загалом і взаємодії наших працівників з відвідувачами зокрема", - зазначено в повідомленні.

Тому голова Комісії Олег Діденко підписав розпорядження "Про забезпечення приймання Центральною виборчою комісією подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій".

У ЦВК інформують, що кандидатури до складу територіальних виборчих комісій можна буде подати з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно на другому поверсі адміністративної будівлі комісії.

Попередньо записатися можна за телефоном: (044)256-81-66.

"Також просимо відвідувачів не створювати скупчення на другому поверсі адміністративної будівлі Комісії і дотримуватися фізичної дистанції не менш ніж 1,5 метра з розрахунку не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі приміщення. Працівники секретаріату Комісії, які приймають подання, захищені масками, рукавичками і екранами, забезпечені достатньою кількістю дезінфекційних засобів", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

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