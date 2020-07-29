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У Європі суттєво зріс рівень смертності

За даними Євростату, цієї весни у 24 країнах Європи померли на 160 тисяч людей більше, ніж зазвичай.

У Європі суттєво зріс рівень смертності
Фото: EPA/UPG

Порівняно зі статистичними даними минулих років показники смертності 2020 року свідчать про так званий ефект коронавірусу. Загалом у 24 європейських країнах, де проводилося дослідження, впродовж березня-травня померли на 160 тисяч людей більше, ніж зазвичай у цей самий період з 2016 по 2019 рік.

Статистику аналізували журналісти німецької медіакомпанії ZDF, передає DW.

Найсуттєвішою відмінність між звичним і цьогорічним рівнем смертності була на початку квітня. Так, упродовж 14-го календарного тижня у досліджених країнах цьогоріч померли 120 тисяч людей. Для порівняння: за такий самий тиждень у минулі роки смертність завжди була на рівні приблизно 80 тисяч людей.

Навіть у 2018 році, коли була велика епідемія грипу, у 24 країнах померли близько 90 тисяч людей. Цього ж року цей тиждень лише в Іспанії приніс понад 20 тисяч смертей. Це перевищує звичні показники більш ніж удвічі.

Утім якщо в Іспанії, Італії, Швеції чи Бельгії рівень смертності був дуже високим, то, приміром, у Болгарії чи Словаччині він був навіть нижчим, ніж зазвичай. У Німеччині, за даними Федерального відомства статистики, число померлих у квітні суттєво перевищило середні показники останніх років.

У дослідженні зазначається, що всі найбільш постраждалі від COVID-19 регіони розташовані в Іспанії та Італії. "З 2 березня по 10 травня регіони Бергамо, Сеговія, Лоді та Брешія мали більш ніж утричі вищий рівень смертності, ніж у той самий період останніх чотирьох років", - йдеться у звіті Євростату.

Передусім зросла смертність серед людей віком понад 70 років. У 24 країнах чоловіки цієї вікової групи помирали на 56 відсотків частіше, ніж у минулі роки. Серед жінок приріст становив 44 відсотки.

Раніше ВООЗ констатувала збільшення випадків інфікування COVID-19 серед молоді в Європі.

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